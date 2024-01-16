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07:48, 16 января 2024Экономика

В России собрались запретить немецкое пиво

Депутат ГД Диденко предложил запретить импорт пива из Германии и стран Балтии

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил включить пиво и пивные напитки, произведенные в недружественных странах, в перечень запрещенных к импорту товаров. Об этом со ссылкой на соответствующее обращение в адрес премьера Михаила Мишустина сообщают «Известия».

В первую очередь речь идет о Германии, на которую в 2022-2023 годах пришлось более трети импорта, а также Литве и Латвии. По словам Диденко, экспорт пива для Германии настолько же важен, насколько для Польши имеют значение поставки яблок.

В 2023 году объем поставок немецкого пива в Россию в денежном выражении составил 96 миллионов долларов. Далее идут Литва с результатом 36,5 миллиона и Латвия, у которой 34,4 миллиона. При этом у последней объем экспорта вырос в четыре раза.

Депутат назвал недопустимым, что страны, которые критикуют Россию после начала боевых действий на Украине, зарабатывают на ней. Он напомнил, что импорт пива в стране занимает всего шесть процентов рынка, а значит, его запрет не приведет к проблемам с доступностью продукта для населения, а только поддержит отечественного производителя. Кроме того, освободившееся место могут занять производители из дружественных стран. Диденко не уточнил, какие страны он имеет в виду.

Ранее комитет Госдумы по экономполитике предложил ввести государственное регулирование стоимости пива, сидра и медовухи по аналогии с тем, как регулируются цены на водку. Депутаты обосновали такую меру заботой и населении и необходимостью повышения сборов в бюджет.

В свою очередь производители предупредили, что такая инициатива приведет к росту цен и поспособствует переходу граждан от употребления качественных напитков к дешевому крепкому суррогатному алкоголю.

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      Платон Щукин
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