Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:00, 3 ноября 2023Экономика

Россиян предупредили о подорожании пива из-за инициативы властей

В России поддержали введение минимальных цен на пиво и сидр

Фото: Josh Olalde / Unsplash

Минпромторг России поддержал инициативу Госдумы ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, медовуху, сидр и пуаре. Представители отрасли предупредили, что из-за нововведений розничные цены напитков экономсегмента могут подорожать, сообщает газета «Известия».

По словам председателя Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александра Борисова, механизм установления МРЦ на разливные напитки предназначен для отсечения фальсификата, который продается дешевле себестоимости и популярен у неблагополучной части населения. Эта мера необходима для борьбы с производителями, которые насыщают рынок за счет нарушения технологий пивоварения и не платят акцизы, добавил председатель совета Союза российских пивоваров, гендиректор ООО «Суздальский пивовар» Даниил Бриман.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отметил, что инициатива властей не поможет справиться с «пивозаменителями» — долгое время «западные компании с огромными денежными ресурсами» могли позволить себе продавать напитки на российском рынке ниже себестоимости за счет розничных акций.

Материалы по теме:
Отбить удар. Россияне стали меньше страдать от инфарктов и инсультов. Как им это удалось?
Отбить удар.Россияне стали меньше страдать от инфарктов и инсультов. Как им это удалось?
22 мая 2023
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023

В Союзе российских пивоваров предупредили, что из-за введения МРЦ цена пива в экономсегменте может вырасти на 10-15 процентов, до 10 рублей на 0,5 литра. По словам члена подкомиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам регулирования алкогольного рынка, исполнительного директора Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслава Мамонтова, мера лишь сделает продажу нелегальной продукции выгоднее, так как в стоимости бутылки пива более половины (51 процент) составляют налоги и сборы.

По словам президента AB InBev Efes Ораза Дурдыева, неэффективность МРЦ в пиве подтверждает международная практика и отсутствие подделок в отрасли. Для борьбы с неучтенной продукцией уже были внедрены ЕГАИС и маркировка, эффективность которой закладывается в самой программе, заявил эксперт. МРЦ ограничит возможность легальных производителей по использованию гибкой ценовой политики. Учитывая тенденцию к экономии домохозяйств, дальнейшее повышение подтолкнет потребителей к дешевому крепкому суррогатному алкоголю и приведет к повторению трагических событий массового отравления населения, заявил он.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике предложил дополнить перечень товаров, цену на которые контролирует государство, пивом, сидром, пуаре, медовухой и подобными слабоалкогольными напитками по аналогии с тем, как контролируется стоимость водки и коньяка. Авторы документа объяснили нововведения необходимостью защиты жизни и здоровья россиян, борьбой с нелегальным оборотом алкоголя, поддержкой конкуренции и поступлением дополнительных доходов в бюджеты.

В августе в России предложили вернуть рекламу и продажу пива на стадионах. Купить слабоалкогольные напитки можно будет не только на футбольных матчах, но и на других мероприятиях. Средства планируют направить на развитие спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Главаря банды, избивавшей петербуржцев, задержали в Азербайджане. Что известно о деле «азербайджанской мафии»?

      Основателя рухнувшей криптобиржи признали виновным в мошенничестве

      Вернувшаяся в Россию Пугачева попала на видео

      На Украине заметили негативный сигнал в переключении внимания на Израиль

      Популярный комик развеял стереотип о поведении россиян на отдыхе

      52-летний дагестанец угодил в больницу с нервным срывом из-за сайта знакомств

      У российского бойца обнаружили наркотики

      Названа лучшая добавка для поддержания здоровья мозга

      Раскрыт неожиданный плюс белья с торчащими сосками бренда Ким Кардашьян

      Блинкен прибыл в Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости