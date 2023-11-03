Россиян предупредили о подорожании пива из-за инициативы властей

В России поддержали введение минимальных цен на пиво и сидр

Минпромторг России поддержал инициативу Госдумы ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, медовуху, сидр и пуаре. Представители отрасли предупредили, что из-за нововведений розничные цены напитков экономсегмента могут подорожать, сообщает газета «Известия».

По словам председателя Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александра Борисова, механизм установления МРЦ на разливные напитки предназначен для отсечения фальсификата, который продается дешевле себестоимости и популярен у неблагополучной части населения. Эта мера необходима для борьбы с производителями, которые насыщают рынок за счет нарушения технологий пивоварения и не платят акцизы, добавил председатель совета Союза российских пивоваров, гендиректор ООО «Суздальский пивовар» Даниил Бриман.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отметил, что инициатива властей не поможет справиться с «пивозаменителями» — долгое время «западные компании с огромными денежными ресурсами» могли позволить себе продавать напитки на российском рынке ниже себестоимости за счет розничных акций.

В Союзе российских пивоваров предупредили, что из-за введения МРЦ цена пива в экономсегменте может вырасти на 10-15 процентов, до 10 рублей на 0,5 литра. По словам члена подкомиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам регулирования алкогольного рынка, исполнительного директора Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслава Мамонтова, мера лишь сделает продажу нелегальной продукции выгоднее, так как в стоимости бутылки пива более половины (51 процент) составляют налоги и сборы.

По словам президента AB InBev Efes Ораза Дурдыева, неэффективность МРЦ в пиве подтверждает международная практика и отсутствие подделок в отрасли. Для борьбы с неучтенной продукцией уже были внедрены ЕГАИС и маркировка, эффективность которой закладывается в самой программе, заявил эксперт. МРЦ ограничит возможность легальных производителей по использованию гибкой ценовой политики. Учитывая тенденцию к экономии домохозяйств, дальнейшее повышение подтолкнет потребителей к дешевому крепкому суррогатному алкоголю и приведет к повторению трагических событий массового отравления населения, заявил он.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике предложил дополнить перечень товаров, цену на которые контролирует государство, пивом, сидром, пуаре, медовухой и подобными слабоалкогольными напитками по аналогии с тем, как контролируется стоимость водки и коньяка. Авторы документа объяснили нововведения необходимостью защиты жизни и здоровья россиян, борьбой с нелегальным оборотом алкоголя, поддержкой конкуренции и поступлением дополнительных доходов в бюджеты.

В августе в России предложили вернуть рекламу и продажу пива на стадионах. Купить слабоалкогольные напитки можно будет не только на футбольных матчах, но и на других мероприятиях. Средства планируют направить на развитие спорта.