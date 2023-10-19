В России решили ограничить цены на пиво

Депутаты предложили ввести госрегулирование цен на пиво и сидр

В России решили ввести госрегулирование цен на пиво и сидр. Обращение от депутатов Госдумы направили в Министерство финансов, сообщает ТАСС.

Документ поступил в кабмин для экспертной проработки. Комитет Госдумы по экономической политике предложил дополнить перечень товаров, цену на которые контролирует государство, пивом, сидром, пуаре, медовухой и подобными слабоалкогольными напитками по аналогии с тем, как контролируется стоимость водки и коньяка. Авторы документа объясняют свои наработки необходимостью защиты жизни и здоровья потребителей, борьбой с нелегальным оборотом алкоголя, поддержкой конкуренции и поступлением дополнительных доходов в бюджеты.

Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал Минфину усилить контроль за продажей разливных напитков вплоть до полного запрета и создания реестра дистрибуторов. Также ведомству предложили сменить понятие «пивной напиток» на «пиво специальное» и разработать новые стандарты для подобных напитков. Поводом для нововведений стали массовые отравления алкоголем.

В июле 2023 года в России приняли закон об обеспечении легальности и государственного контроля за производством пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. За нарушение требований юрлицам грозят штрафы от 100 тысяч до 150 тысяч рублей и конфискация продукции и оборудования. Также к грубым нарушениям отнесли хранение на складе и в местах изготовления пивоваренных напитков оборудования, которое не принадлежит производителю.

