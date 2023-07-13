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14:20, 13 июля 2023Экономика

В России усилят контроль производства пива и сидра

Госдума приняла закон об ужесточении контроля за производством пива и сидра

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Закон об обеспечении легальности и государственного контроля за производством пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи приняли в окончательном чтении в Госдуме 13 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно закону, за нарушение требований к производству и обороту этих напитков юрлицам грозит административная ответственность в виде штрафа от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

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    Александра Синицына
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