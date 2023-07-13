В России усилят контроль производства пива и сидра

Госдума приняла закон об ужесточении контроля за производством пива и сидра

Закон об обеспечении легальности и государственного контроля за производством пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи приняли в окончательном чтении в Госдуме 13 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно закону, за нарушение требований к производству и обороту этих напитков юрлицам грозит административная ответственность в виде штрафа от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.