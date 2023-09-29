В России предложили вернуть рекламу пива на стадионы

«Известия»: ФАС поддержала возвращение рекламы пива на стадионы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала поддержала снятие запрета рекламы пива на стадионах. Об этом со ссылкой на документы организации сообщает газета «Известия».

Предложение вернуть рекламу и продажу пива на стадионах направили депутату «Единой России» Михаилу Романову футбольные клубы, в том числе санкт-петербургский «Зенит». В ФАС уточнили, что действующий запрет можно снять, если власти всё же разрешат торговлю алкоголем во время игры.

Романов инициативу поддержал: сейчас на территории стадионов работают рестораны с лицензиями на продажу алкоголя, и болельщики, купившие билеты в VIP-ложу, уже могут приобрести спиртное во время игр:

«Задача — сгладить создавшуюся ситуацию: почему одним можно потреблять алкоголь на трибунах, а другим нет?», — уточнил депутат.

По словам бывшего президента ФК «Локомотив» Николая Наумова, пиво на стадионах привлекает болельщиков, и на ЧМ-2018 по футболу его свободно продавали. «Если болельщики ничего не нарушают, то необязательно им запрещать пить пиво на стадионе. Если кто-то нарушит правила на территории арены, то мы легко можем их найти и наказать: например, ограничить их доступ на матчи», — добавил президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

В Ассоциации производителей пива, солода и напитков поддержали возвращение пива на стадионы, так как это поддержит не только спорт, но и пивоваренную индустрию. Общественники высказались против: болельщики могут устроить погромы, а рекламу, продажу и употребление алкоголя на стадионах, где присутствуют несовершеннолетние, можно трактовать как их вовлечение в потребление.

Реклама алкоголя в России запрещена, как и продвижение табака и рецептурных медикаментов. С 2019 года пиво любых производителей нельзя рекламировать на стадионах, во время спортивных трансляций и в специализированных спортивных изданиях.Однако в связи с падением доходов от рекламы Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич предложил вернуть подобную рекламу на ТВ. По словам эксперта, сейчас страна находится в режиме санкций, поэтому нужно заниматься импортозамещением и продвигать российских производителей.