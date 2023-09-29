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08:09, 29 сентября 2023Экономика

В России предложили вернуть рекламу пива на стадионы

«Известия»: ФАС поддержала возвращение рекламы пива на стадионы

Фото: Engin akyurt / Unsplash

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала поддержала снятие запрета рекламы пива на стадионах. Об этом со ссылкой на документы организации сообщает газета «Известия».

Предложение вернуть рекламу и продажу пива на стадионах направили депутату «Единой России» Михаилу Романову футбольные клубы, в том числе санкт-петербургский «Зенит». В ФАС уточнили, что действующий запрет можно снять, если власти всё же разрешат торговлю алкоголем во время игры.

Романов инициативу поддержал: сейчас на территории стадионов работают рестораны с лицензиями на продажу алкоголя, и болельщики, купившие билеты в VIP-ложу, уже могут приобрести спиртное во время игр:

«Задача — сгладить создавшуюся ситуацию: почему одним можно потреблять алкоголь на трибунах, а другим нет?», — уточнил депутат.

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По словам бывшего президента ФК «Локомотив» Николая Наумова, пиво на стадионах привлекает болельщиков, и на ЧМ-2018 по футболу его свободно продавали. «Если болельщики ничего не нарушают, то необязательно им запрещать пить пиво на стадионе. Если кто-то нарушит правила на территории арены, то мы легко можем их найти и наказать: например, ограничить их доступ на матчи», — добавил президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

В Ассоциации производителей пива, солода и напитков поддержали возвращение пива на стадионы, так как это поддержит не только спорт, но и пивоваренную индустрию. Общественники высказались против: болельщики могут устроить погромы, а рекламу, продажу и употребление алкоголя на стадионах, где присутствуют несовершеннолетние, можно трактовать как их вовлечение в потребление.

Реклама алкоголя в России запрещена, как и продвижение табака и рецептурных медикаментов. С 2019 года пиво любых производителей нельзя рекламировать на стадионах, во время спортивных трансляций и в специализированных спортивных изданиях.Однако в связи с падением доходов от рекламы Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич предложил вернуть подобную рекламу на ТВ. По словам эксперта, сейчас страна находится в режиме санкций, поэтому нужно заниматься импортозамещением и продвигать российских производителей.

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    Вячеслав Агапов
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