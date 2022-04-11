В России предложили вернуть на ТВ рекламу алкоголя и табака

Член ОП Малькевич предложил вернуть на телевидение рекламу алкоголя и табака

Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич предложил вернуть на ТВ рекламу алкоголя и табака. Его слова передает ТАСС.

«Нужно вернуть рекламу алкоголя, табака и рецептурных лекарственных препаратов на телевидение. Эта мера связана исключительно с падением доходов от рекламы», — заявил Малькевич на расширенном заседании комиссии Общественной палаты.

Член ОП напомнил, что ввести подобные меры в 2014 году предлагал Алексей Волин, который на тот момент занимал пост замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Что касается выпадающих доходов, федеральным телеканалам власти планируют компенсировать выпадающие доходы, а главным телеканалам мегаполисов нашей страны? Возможно, тогда стоит понимать, что те, кто отказываются от рекламы табака и алкоголя, будут претендовать на дополнительную господдержку», — отметил Малькевич.

Эксперт также подчеркнул, что сейчас страна находится в режиме санкций, поэтому нужно заниматься импортозамещением и продвигать российских производителей. По его мнению, в связи с этим необходимо внести изменения в закон о рекламе, потому что в настоящее время российские СМИ «не могут отдавать предпочтение отечественным продуктам и хвалить их из-за нарушения законодательства».

Реклама алкоголя и табака в России запрещена. В 2014 году Госдума сняла ограничения на рекламу некоторых видов алкогольной продукции: отечественного вина, шампанского и пива. Также до 2019 года пиво любых производителей можно было рекламировать на стадионах, во время спортивных трансляций и в специализированных спортивных изданиях.