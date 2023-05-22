Отбить удар. Россияне стали меньше страдать от инфарктов и инсультов. Как им это удалось?

Россияне стали меньше страдать от инфарктов и инсультов. Как им это удалось?

Академик РАН Бойцов: в России снизился риск смерти от болезней системы кровообращения

Врачи отмечают, что инфаркт с инсультом реже уносят жизнь и здоровье россиян. Позитивная динамика наблюдается с 2006 года. И хотя в период пандемии показатели смертности повысились, в 2022 году ситуация снова заметно улучшилась. Но в нашей стране сердечно-сосудистые заболевания все еще остаются основной причиной смертности. Хотя их развитие позволяют эффективно затормозить профилактика и своевременное лечение. Изменить ситуацию к лучшему помогает национальный проект «Здравоохранение».

Предупредить опасность

Мы привычно говорим: «Меня чуть удар не хватил!», «Довели до предынфарктного состояния!», желая дать понять, какой сильный шок испытали. Неудивительно, что на ум в первую очередь приходят инфаркт и инсульт — именно от сердечно-сосудистых заболеваний россияне умирают чаще всего. И, что самое печальное, нередко это внезапная и преждевременная смерть.

75% инфарктов и инсультов можно предотвратить с помощью своевременной профилактики в сочетании с медицинским контролем (данные ВОЗ)

Получается, что россияне сами сокращают себе жизнь безразличием к своему здоровью.

Сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, все осознают смертельную опасность инфарктов и инсультов, но как избежать их развития, многие не задумываются. Например, как показал опрос ВЦИОМ, меньше половины россиян в возрасте от 25 до 45 лет знают, как минимизировать риск инсульта.

Такие, казалось бы, элементарные факторы снижения риска, как правильное питание и занятия спортом, отметили меньше половины опрошенных (46 и 41 процент соответственно), отказ от курения и злоупотребления алкоголем и того меньше — 20 и 18 процентов, необходимость регулярного контроля артериального давления отметили всего 17 процентов участников исследования.

В 2022 году России во многом удалось достичь самых низких показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний как минимум за последние 30 лет

Эксперты считают, что улучшение показателей произошло преимущественно за счет улучшения медицинского обслуживания в стране, потому что заметнее всего снизилась смертность от инфарктов и инсультов в больницах. Это произошло благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным и запущенного в 2019 году. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний стало одним из приоритетных направлений нацпроекта.

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Но, как известно, болезнь проще предотвратить, чем лечить. Поэтому не менее важная задача нацпроекта «Здравоохранение» состоит в том, чтобы повысить ответственность людей за свое здоровье, их информированность о том, что нужно знать и делать, чтобы до госпитализации дело не дошло.

Что надо знать об инфаркте

Инфаркт миокарда — это омертвление (нектротизация) участка сердечной мышцы из-за недостаточного кровоснабжения. Причиной инфаркта чаще всего становится закупорка артерии сердца тромбом (сгустком крови), который возникает вследствие атеросклероза сосудов сердца и повышения вязкости крови.

Улучшить состояние человека после перенесенного инфаркта получается в основном только с помощью хирургической операции по коронарному шунтированию. С помощью шунтов (искусственных сосудов) хирург создает обходной путь для движения крови к сердцу. В ряде случаев удается помочь при стентировании коронарных артерий

В трудоспособном возрасте от инфаркта чаще страдают мужчины: у них он развивается в пять раз чаще, чем у женщин, и погибают мужчины от инфаркта в 7-8 раз чаще. А вот после выхода на пенсию и мужчины и женщины страдают от инфаркта примерно одинаково, причем женщины умирают чаще в 1,3-1,4 раза. Пик инфарктов приходится на возраст от 50 до 70 лет.

Как распознать инфаркт

Главный признак инфаркта миокарда — это давящие, сжимающие боли в левой половине грудной клетки, которая может отдавать в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, под ложечку. Но примерно каждый третий инфаркт в первые часы протекает нетипично, без острой боли. Больной может ощущать лишь дискомфорт в левой части тела: лопатке, руке, гортани, нижней челюсти, верхнем отделе позвоночника, животе. Поэтому надо с особым вниманием проверить другие признаки инфаркта.

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Если сердечная боль не прекращается в течение пяти минут, необходимо вызвать бригаду скорой помощи. До приезда врача при подозрении на инфаркт кардиологи рекомендуют принять нитроглицерин в виде спрея или таблетки под язык и по возможности прилечь. Однако существует противопоказание: если «верхнее» (систолическое) артериальное давление равно или ниже 90, то нитроглицерин принимать нельзя ни в коем случае.

Что надо знать об инсульте

С латинского языка инсульт переводится как «удар» или «нападение», в России про него так и повелось говорить — «хватил удар». По статистике, инсульт входит в число заболеваний, которые наиболее часто заканчиваются летальным исходом. Смертность от инсульта в России составляет около 35 процентов, и еще почти половина пациентов с таким заболеванием умирает в течение пяти последующих лет, говорят медицинские исследования.

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Различают ишемический и менее распространенный, но более опасный геморрагический инсульт

При ишемическом инсульте закупорка кровеносных сосудов мозга тромбом или атеросклеротической бляшкой (отложением холестерина в стенке сосуда) перекрывает поступление крови к мозгу. Начинается кислородное голодание (гипоксия) клеток мозга (нейронов), и, если не восстановить кровоток, часть мозга погибает. Этот вид инсульта еще называют инфарктом головного мозга. Чем сильнее повреждается мозг, тем выше риск нарушения речи, памяти, координации, двигательных функций.

При геморрагическом инсульте происходит разрыв сосуда головного мозга и кровоизлияние в окружающие его ткани. Чаще всего это результат аневризмы — истончения или растяжения стенки сосуда. Образовавшаяся внутренняя гематома в мозге давит на его ткани, и это тоже приводит к гибели нейронов.

Ишемический инсульт чаще становится причиной тяжелых форм инвалидности, а геморрагический чаще заканчивается летальным исходом

Одна из самых коварных форм нарушения мозгового кровообращения — это микроинсульт, врачи называют это состояние транзиторной ишемической атакой. Кратковременное прекращение кровотока в мозговых артериях вызывает очаговые поражения мозга, но недомогание быстро проходят. Из-за этого люди могут игнорировать симптомы опасного заболевания, пока их состояние не станет критическим.

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«Чем старше человек, тем выше риск инсульта. У пожилых людей (60 лет и старше) инсульт встречается в 17 раз чаще, чем в возрасте до 45 лет. Доказано, что у женщин инсульты развиваются в более старшем возрасте, чем у мужчин, на 10-20 лет позднее», — отметил Лев Манвелов, врач-невролог высшей категории Лаборатории эпидемиологии и профилактики заболеваний нервной системы ФГБУ «Научный центр неврологии» РАМН.

Треть больных с острым нарушением мозгового кровообращения составляют люди трудоспособного возраста, не достигшие 50 лет

Как распознать инсульт

Редко так бывает, что инсульт никак не дает знать о своем приближении. Обычно тревожные «звоночки» возникают, но многие попросту не обращают на них внимания в суете повседневных дел. О риске инсульта могут говорить скачки артериального давления, головная боль, головокружение, приступы слабости, онемение конечности, резкое снижение остроты зрения, «мушки» перед глазами, тошнота или рвота, кратковременные нарушения речи.

У многих инсульт ассоциируется главным образом с параличом. Но этот симптом проявляется не всегда, а порой паралич развивается только через какое-то время, например, на следующий день после инсульта. Симптомы заболевания очень разнообразны, как себя проявит инсульт — зависит от того, какой именно участок мозга пострадал и как сильно

Нужна срочная госпитализация, если внезапно, за несколько секунд или минут, проявилась хотя бы часть характерных для инсульта симптомов: онемение лица, руки или ноги; слабость; сердцебиение; спутанность или потеря сознания; проблемы с речью или пониманием речи; расстройство памяти; нарушение зрения в одном или обоих глазах; головокружение, потеря равновесия и координации движений; сильная головная боль; икота; тошнота и рвота; галлюцинации; судорожные припадки; сонливость; приливы жара, обильное потоотделение.

При подозрении на инсульт до приезда врачей больного надо уложить в горизонтальное положение, расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха. Если есть зубные протезы, их надо вынуть.

Крайне важно как можно быстрее обратиться к врачу. По правилу «золотого часа» надо успеть восстановить кровоток в сосудах головного мозга не позже чем за четыре-пять часов от момента проявления признаков инсульта.

Если пациента успели вовремя доставить в стационар и провести необходимые процедуры реанимации, то в 80 процентах случаев можно рассчитывать на восстановление функций организма.

Зона риска

Можно сказать, что инфаркт и инсульт ходят рука об руку. Именно сердечно-сосудистые заболевания чаще всего становятся причиной инсульта. Развитие обоих заболеваний провоцируют гипертония, сахарный диабет, ожирение и нарушение липидного обмена, которые приводит к образованию атеросклеротических бляшек и атеросклерозу сосудов.

Новым фактором риска стал коронавирус

В начале пандемии считалось, что ковид поражает только легкие. Но сегодня уже доказано: после заражения у человека нарушается свертываемость крови, а это увеличивает риск тромбоза и может привести к сосудистым, воспалительным, аутоиммунным и другим поражениям Наталия Глотова заведующая отделением для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России

Курение вызывает сужение сосудов и кислородное голодание тканей, а злоупотребление алкоголем провоцирует ослабление сердечной мышцы. К нарушениям работы сердечно-сосудистой системы приводят малоподвижный образ жизни, стрессы и депрессии, неправильное питание, избыточное потребление соли.

Также фактором риска выступает длительный прием некоторых медикаментов — гормональных препаратов (оральные контрацептивы, кортикостероиды), жирорастворимых витаминов, гемостатиков.

Причинами инсульта также могут стать заболевания крови, рак, травмы и инфекции. Вероятность развития инсульта повышают мигрень, апноэ (кратковременная остановка сердцебиения во сне) и храп.

Профилактика, диагностика и помощь

В последнее десятилетие кардиологи отмечают, что существенно помолодела гипертония, которая относится к одним самых серьезных факторов риска инфаркта и инсульта. Поэтому врачи призывают самостоятельно и регулярно проверять свое артериальное давление начиная с 30 лет. Тонометр должен стать такой же неотъемлемой частью жизни, как и градусник. Если обнаружится склонность к повышению давления выше показателя 140 на 90, надо как можно быстрее обратиться к терапевту или кардиологу. Врач подберет препараты, которые нормализуют уровень давления.

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После 40 лет даже при отсутствии каких-либо симптомов и жалоб необходимо регулярно проверять уровень артериального давления, сахара в крови, холестерина и триглицеридов. В некоторых случаях для нормализации этих показателей достаточно изменения образа жизни. Например, даже умеренные физические нагрузки снижают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний с 60 до 36 процентов, показывают медицинские исследования. Если это не поможет, современная медицина располагает большим арсеналом средств для улучшения состояния организма.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» россиян регулярно приглашают пройти диспансеризацию, чтобы выявить на ранней стадии факторы риска и серьезные заболевания, которые могут привести к преждевременной смерти.

Коварство сердечно-сосудистых заболеваний в том, что они могут развиваться незаметно, не проявляя себя никаким дискомфортом

Рекомендуется в возрасте от 18 до 39 лет проходить диспансеризацию раз в три года, а в более старшем возрасте делать это каждый год. При необходимости для дополнительного обследования и уточнения диагноза проводится второй этап диспансеризации. И каждому желательно ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр.

Только медицинский осмотр со специальными методами диагностики выявит ключевые факторы риска: увеличение вязкости крови, высокий уровень сахара в крови, нарушение липидного обмена, атеросклероз сосудов, патологии сердца и сосудов.

Государственный подход

Нацпроект «Здравоохранение» стимулирует и координирует масштабную работу по повышению эффективности профилактики и лечения этих заболеваний, чтобы медицинская помощь была максимально доступной и высокотехнологичной. Под эгидой федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» идет реализация масштабной программы переоснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, создание и оснащение реабилитационной инфраструктуры.

Благодаря ей значительно увеличилась доля пациентов, которым удается в ранние сроки восстановить кровоток, — сегодня их уже более 70 процентов, отметил Сергей Бойцов, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии (НМИЦК) имени Чазова, академик РАН, главный внештатный кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

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По словам Бойцова, пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, коронарное стентирование и шунтирование или острое нарушение мозгового кровообращения, в течение двух лет обеспечиваются в рамках бесплатной программы льготного лекарственного обеспечения самыми современными препаратами, включая дорогостоящие. Причем не так давно список этих препаратов был расширен. Нацпроектом «Здравоохранение» также предусмотрено льготное лекарственное обеспечение больных из групп высокого и очень высокого риска.

По программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России завершено оснащение 538 специализированных центров и отделений, подключено более 15,2 тысячи единиц оборудования

Реализация нацпроекта «Здравоохранение» уже принесла результаты. По сравнению с моментом старта нацпроекта в 2019 году уровень смертности в России от болезней системы кровообращения в первые два месяца 2023 года снизился на 12,5 процента, сообщил Сергей Бойцов. Снижение смертности от болезней, связанных с повышенным кровяным давлением, составило 15,5 процента, от инсультов — 9 процентов, от инфаркта миокарда — 8,8 процента.

Однако надо помнить, что медицина не всесильна, поэтому каждый должен сам начать заботиться о сохранении своих здоровья и жизни, избавляться от вредных привычек, приобретать полезные, приучить себя регулярно контролировать свое состояние и проходить медицинские обследования.