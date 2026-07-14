Онколог перечислила неочевидные симптомы рака

Онколог Пурцхванидзе: Белый налет в полости рта может быть ранним симптомом рака

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе предупредила, что малозаметные изменения в самочувствии могут быть ранними признаками онкологических заболеваний. Неочевидные симптомы рака она перечислила в беседе с aif.ru.

По словам Пурцхванидзе, насторожить должны непроходящая после отдыха хроническая усталость, длительные воспалительные процессы, стойкий кашель, осиплость голоса, а также белый налет в полости рта, который не удаляется при гигиене. «Многие из этих симптомов кажутся безобидными, но могут указывать на серьезные патологические процессы, включая онкологические», — подчеркнула врач.

Онколог добавила, что опасны могут быть нарушения менструального цикла, необычные кровянистые выделения, длительный зуд кожи или слизистых, а также положительный тест на папилломавирусную инфекцию. По ее словам, подобные симптомы чаще связаны не с раком, однако в некоторых случаях могут быть признаками предраковых изменений или злокачественных опухолей.

Ранее уролог Джейсон Картер и хирург-колопроктолог Кетан Танки назвали малоизвестный симптом рака кишечника. По их словам, недержание кала является признаком болезни, о котором редко говорят пациенты и врачи.