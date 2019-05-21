Жириновский спрогнозировал американский удар по Ирану

Ситуация вокруг Ирана накаляется и удар по нему может быть нанесен уже в скором времени, по крайней мере, до осени 2020 года, заявил «Ленте.ру» лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, отметив, что он говорил об этом еще весной 2009 года во время отчета правительства в Госдуме.

«Сейчас такая война нужна Трампу для успешного переизбрания, как в свое время Бушу было нужно вторжение в Афганистан и Ирак. Кроме того, меняется ситуация в самом Афганистане и Ираке, и держать там американские войска всё труднее, рано или поздно может начаться бунт местного населения», — сказал лидер ЛДПР. «Поэтому операция против Ирана может стать поводом для переброски сил», — подчеркнул он.

«Военный конфликт с Ираном грозит всем соседям. Китаю — сокращением поставок нефти, что скажется на его экономике. России — потоком миллионов беженцев с юга, которые сначала сомнут Южный Кавказ, а затем и юг России. Активизируются на Ближнем Востоке и боевики ИГИЛ», — считает Жириновский. «А Трамп выиграет. Вкупе со снижением напряженности в Северной Корее, завершением активной фазы войны в Сирии, что он приписывает себе, он может даже Нобелевскую премию мира получить накануне выборов, что даст ему серьезный козырь против демократов», — предполагает политик.

17 мая сообщалось о том, что два оснащенных управляемыми ракетами эскадренных миноносца Военно-морских сил США вошли в Персидский залив на фоне обострения отношений Соединенных Штатов и Ирана.

15 мая стало известно, что армия США повысила степень готовности своих вооруженных сил в Ираке из-за угрозы агрессии со стороны Ирана.

В тот же день власти Ирана приостановили выполнение ряда обязательств по ядерной программе, предусмотренных СВПД. Это означает, что Исламская Республика может возобновить работы по обогащению урана и продаже его за границу, а также остановить модернизацию реактора на тяжелой воде, находящегося в Араке. Руководство Ирана заявило, что пойдет на эти шаги, если другие страны-участники сделки не добьются выполнения условий соглашения в течение 60 дней.