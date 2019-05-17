Американские эсминцы вошли в Персидский залив

Два оснащенных управляемыми ракетами эскадренных миноносца Военно-морских сил США вошли в Персидский залив на фоне обострения отношений Соединенных Штатов и Ирана. Об этом 16 мая сообщило издание USNI News.

Корабли USS McFaul и USS Gonzalez прошли Ормузским проливом без каких-либо инцидентов и вмешательства со стороны сил иранской береговой обороны.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) заявили, что Тегеран находится на грани полномасштабной войны с США, передавало издание Al Masdar News. По мнению одного из командиров, нынешнее время из-за давления противника — решающее для истории Ирана.

15 мая сообщалось, что Армия США привела в высокую степень готовности своих военных в Ираке из-за угрозы агрессии со стороны Ирана.

В тот же день власти Ирана официально приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных СВПД. Теперь Тегеран может возобновить работы по обогащению урана и продаже его за границу, а также остановить модернизацию реактора на тяжелой воде, находящегося в Араке. Руководство Исламской Республики заявило, что пойдет на эти шаги, если другие страны-участники сделки не добьются выполнения условий соглашения в течение 60 дней.

Сообщается, что причиной такого решения в Иране называют нарушения ядерной сделки со стороны США и американские санкции.

14 мая беспилотники йеменских повстанцев-хуситов ударили по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. В подготовке атаки на американских союзников подозревают Иран.

13 мая власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после предупреждения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана. По предварительным выводам группы экспертов, к этому инциденту также причастны иранские власти. Расследование нападения продолжается

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