Опубликовано видео последствий атаки беспилотников в Саудовской Аравии

Видео, на котором якобы запечатлены последствия удара беспилотников по насосной станции в Саудовской Аравии, опубликовал 15 мая Telegram-канал Yemen Wrath («гнев Йемена»), связанный c движением повстанцев-хуситов «Ансар Аллах».

16 мая власти Саудовской Аравии заявили, что за атаками стоит Иран, использующий йеменских повстанцев как инструмент. В тот же день ВВС возглавляемой Эр-Риядом коалиции ударили по столице Йемена Сане. В числе пострадавших от авиаударов оказались две гражданки России.

Серия ударов по саудовскому нефтепроводу была совершена 14 мая. Ответственность за атаки с использованием беспилотников взяли на себя хуситы. Сообщалось, что вызванный взрывами пожар был быстро локализован и не нанес серьезного ущерба.

13 мая власти королевства сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

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