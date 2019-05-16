Две россиянки пострадали от авиаударов в Йемене

Две россиянки пострадали от авиаударов по столице Йемена Сане. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Минздрава повстанческого движения «Ансар Аллах» (хуситов).

Как заявил представитель повстанцев, женщины работали в сфере здравоохранения. Они находились в жилом здании, по которому попали снаряды, выпущенные самолетами коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Сейчас им оказывают помощь в больнице «Джумхурия».

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Ранее 16 мая агентство Reuters сообщало, что ВВС коалиции нанесли серию ударов по военным объектам противника в Сане. Местное телевидение сообщило, что в результате погибли шестеро гражданских, четверо из которых — дети, 52 человека пострадали.

14 мая стало известно, что хуситы атаковали саудовский нефтепровод с помощью беспилотников со взрывчаткой.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

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