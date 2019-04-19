Повстанцы в Йемене разгромили армию и засели на горе

Силы повстанцев-хуситов после ожесточенной битвы с йеменской армией захватили стратегически важную гору. Об этом сообщает AMN.

Вооруженные силы Йемена предприняли наступление с целью вернуть ранее потерянную территорию. Отмечается, что в результате трехдневной битвы хуситы одержали верх. В результате они полностью взяли под контроль гору Аль-Ауд и ее окрестности. Повстанцы также заявили, что им удалось нанести тяжелые потери рядам йеменской армии, прежде чем те отступили в соседний город Ибб.

Отмечается, что это первая крупная победа хуситов в центральном Йемене в этом месяце.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. По данным ООН, во время столкновений убиты 6,8 тысячи мирных жителей, еще около 11 тысяч пострадали, отмечает BBC News.

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