Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерах

Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.

По заявлению внешнеполитического ведомства королевства, инцидент произошел неподалеку от вод Объединенных Арабских Эмиратов. «Диверсанты третьей стороны» повредили суда в районе порта Фуджейра. Погибших и пострадавших нет, утечки сырья не произошло, однако сообщается, что конструкции кораблей причинен «значительный ущерб».

Одно из двух поврежденных судов отправлялось за сырой нефтью в саудовский порт Рас-Танура. Получателем груза были клиенты компании Saudi Aramco в Соединенных Штатах. Саудовские власти не раскрывали подробностей атаки и возможных подозреваемых.

По информации агентства, в результате инцидента цена на нефть выросла на 1,1 процента, а рынки Саудовской Аравии и ОАЭ показали падение котировок.

Диверсии осудил целый ряд государств региона, в том числе Иран. 10 мая морская администрация США (MARAD) предупредила о возможных атаках Ирана и его союзников на торговые суда американцев и их партнеров в Персидском заливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

6 мая стало известно, что Иран планирует продавать нефть на сером рынке, чтобы обойти американские санкции в отношении своего сырья.

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