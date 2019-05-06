Иран нашел способ обойти санкции США

Тегеран будет использовать серый рынок для продажи нефти, чтобы обойти санкции США в отношении иранского сырья. Об этом сообщил иранский замминистра нефти по международным и торговым вопросам Амир Хосейн Заманиния, пишет агентство ИРНА.

По его словам, торговля на сером рынке является не мошенничеством, а «ответом на санкции, которые Исламская Республика Иран считает несправедливыми и незаконными». Он отметил, что из-за американских ограничений Тегерану необходимо принять срочные меры по финансовому и экономическому регулированию.

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В конце 2018 года в Белом доме заявили, что Иран научился обходить американские санкции. Как рассказали в Вашингтоне, перевозящие нефть иранские танкеры стали отключать транспондеры, чтобы было невозможно вычислить их местонахождение и маршрут передвижения. Отключение этого оборудования противоречит международным правилам судоходства.

США ввели санкции в отношении Ирана 5 ноября 2018 года. Они включали запрет на закупку нефти и использование иранских портов, а также блокировку золотовалютных резервов. Однако тогда Вашингтон на полгода сделал исключение на покупку нефти для восьми стран: Китая, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. Исключительные условия действовали до 2 мая 2019 года.

Однако 22 апреля президент США Дональд Трамп решил отменить послабления для покупателей иранской нефти. Американский лидер тогда отметил, что соответствующее решение принято с целью сократить экспорт иранской нефти до нулевых значений, «чтобы у правящего в стране режима не осталось основного источника дохода».

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