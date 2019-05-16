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Трамп признался в нежелании воевать с Ираном

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп надеется, что между его страной и Ираном не начнется реальная война. Об этом сообщает Reuters.

Глава государства заявил об этом перед встречей с Уэли Маурером — президентом Швейцарии, через которую страны взаимодействуют по дипломатическим каналам. Отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон воевать с Тегераном, Трамп сказал: «Надеюсь, нет».

До этого СМИ писали, что американский лидер предпочитает дипломатию и прямые переговоры с иранскими властями, однако обеспокоен настроенностью ряда советников на войну, передает Reuters.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) заявили, что Тегеран находится на грани полномасштабной войны с США, передавало издание Al Masdar News. По мнению одного из командиров, нынешнее время из-за давления противника — решающее для истории Ирана.

15 мая сообщалось, что Армия США привела в высокую степень готовности своих военных в Ираке из-за угрозы агрессии со стороны Ирана.

В тот же день власти Ирана официально приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных СВПД. Теперь Тегеран может возобновить работы по обогащению урана и продаже его за границу, а также остановить модернизацию реактора на тяжелой воде, находящегося в Араке. Руководство Исламской Республики заявило, что пойдет на эти шаги, если другие участники сделки не добьются выполнения условий соглашения в течение 60 дней.

Сообщается, что причиной такого решения в Иране называют нарушения ядерной сделки со стороны США и американские санкции. Остальные члены СВПД — Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия — должны, по мнению иранских властей, решить эту проблему в ближайшее время.

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