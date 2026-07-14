Спецпредставитель Путина опубликовал фото совместной космической миссии России и США

Дмитриев: Сотрудничество России и США в космической сфере продолжается

Сотрудничество России и США в космической сфере продолжается. Об этом заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, опубликовав фото совместной российско-американской космической миссии, стартующей с космодрома Байконур.

«На месте проведения совместной российско-американской космической миссии в Байконуре. Скоро состоится запуск. Сотрудничество в космической сфере продолжается», — написал он, сопроводив публикацию фотографией космонавтов.

Запуск корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции запланирован на 14 июля. В состав основного экипажа входят российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Менон.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов поблагодарил находящегося на космодроме Байконур главу НАСА Джареда Айзекмана за поддержку экипажа корабля «Союз МС-29».