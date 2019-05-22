США заподозрили Сирию в новых химатаках

США считают, что власти Сирии причастны к химической атаке на северо-западе страны, которая произошла в воскресенье, 19 мая. Об этом сообщает Reuters.

Как заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус, Вашингтон считает, что при атаке был использован хлор. «Мы все еще собираем информацию об этом инциденте, однако мы повторяем наше предупреждение: если режим [сирийского президента Башара] Асада будет применять химическое оружие, Соединенные Штаты и их союзники отреагируют быстро и надлежащим образом», — сказала она.

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Ортагус отметила, что атака нарушает нарушает соглашение о прекращении огня в в сирийской провинции Идлиб. По ее мнению, такие действия могут привести к дестабилизации обстановки в регионе. В Госдепе добавили, что Сирия совместно с Россией продолжают кампанию по дезинформации, чтобы обвинить другие стороны конфликта в проведении химатак.

17 мая Минобороны России сообщило, что боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация запрещена в России) готовят провокацию в Идлибе, чтобы обвинить Россию в химатаках против мирных жителей. Местные рассказали, что боевики планируют снять на видео якобы «отравленных» сирийцев на фоне российских боеприпасов. Для этого из других районов Сирии привезут осколки российских снарядов.

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