Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны признать свои преступления в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Им следовало бы набраться мужества и все-таки признать ответственность за совершенные в Сирии преступления, а их немало», — отметила Захарова. Она добавила, что удары российской армии в Сирии наносятся «исключительно по подтвержденным разведданными объектам террористов».

По мнению ведомства, Запад не говорит о последствиях преступлений, которые совершила международная коалиция во главе с США. При этом, уточнила дипломат, из-за ударов коалиции в Сирии погибли более 13 тысяч человек, что подтверждают и некоммерческие организации.

В 2014 году террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) захватила значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. В 2017 году группировка утратила контроль над 90 процентами ранее захваченных территорий. С террористами в Сирии боролись как международная коалиция во главе с США, так и Россия, к которой Дамаск обратился с официальной просьбой о помощи.

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