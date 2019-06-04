Сирийцы за день захватили три города

Сирийская армия смогла серьезно продвинуться и захватить три города в северной части провинции Хама, на южной границе провинции Идлиб. Об этом пишет Al Masdar News.

По информации издания, наступление на населенные пункты, удерживаемые боевиками и повстанцами, которых поддерживает Турция, вело элитное формирование «Силы тигра». Оно специализируется на наступательных операциях.

Войска при поддержке с воздуха смогли взять городок Хамират. Отмечается, что прорвать оборону боевиков удалось вскоре после начала штурма. После этого правительственные силы взяли под полный контроль населенные пункты Карата и Хардане. Издание указывает, что затем наступление было остановлено, армия переключилась на артиллерийские обстрелы.

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3 июня сообщалось, что сирийская армия взяла под контроль населенный пункт Аль-Касабия после возобновления наступления в Хаме.

30 мая сообщалось, что правительственные войска Сирии остановлены до получения дальнейших указаний. Тогда же стало известно, что российские истребители начали наносить авиаудары в сирийской провинции Идлиб после провала переговоров с Турцией о прекращении огня.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

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