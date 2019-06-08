Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный удар по сирийской провинции Хама. Видеозапись обстрела опубликовало агентство Step News.

Сообщается, что российская авиация нанесла удар по боевикам в районе населенного пункта Закат.

Ранее, 7 июня, сообщалось, что российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.

Джихадисты атаковали россиян после того, как продвинулись в контрнаступлении на сирийские правительственные войска. В ответ на их действия российская авиация нанесла массированный удар.

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