Джихадисты атаковали позиции сирийской армии и понесли потери

Джихадисты нанесли мощный удар по позициям Сирийской арабской армии (САА) в провинции Идлиб. Об этом сообщает AMN.

В ночь с 12 на 13 июня боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») штурмовали позиции сирийской армии около населенного пункта Аль-Касабия. Сообщается, что бои шли около двух часов. В итоге САА смогла отбить наступление. В провинции Хама правительственные силы также смогли остановить атаку джихадистов, нанеся им серьезные потери.

Ранее стало известно, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли четыре бомбовых удара по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб по просьбе Турции.

4 июня сообщалось, что сирийская армия за день захватила три города — Хамират, Карат и Хардан.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

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