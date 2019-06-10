Сирийская армия нацелилась на важный холм

Сирийская армия второй раз за последние сутки пытается захватить стратегически важный холм на северо-западе провинции Хама. Об этом пишет Al Masdar News.

Наступление группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») ведет элитное формирование «Силы тигра», которое специализируется на наступательных операциях. В ходе второй попытки штурма правительственные силы с двух сторон атаковали населенный пункт Таль-Мала. Одновременно линии снабжения боевиков на севере Хамы активно атакуют сирийские ВВС.

Отмечается, что армии важно захватить город, чтобы вновь открыть дорогу между двумя христианскими городами Скайлабия и Мухрада. Она была закрыта после внезапной контратаки сил джихадистов и поддерживаемых Турцией повстанцев.

Ранее издание сообщало, что 9 июня сирийские войска начали ответную атаку на продвижение боевиков, однако были вынуждены отойти от Таль-Мала после ряда потерь.

Наступление поддерживают Воздушно-космические силы России. Они наносят массированные удары. 7 июня сообщалось, что российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе после ударов ХТШ.

4 июня сирийская армия за день захватила три города в северной части Хамы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!