Россия подвела итоги военной кампании в Сирии

Военная фаза конфликта в Сирии завершена. Об этом на Московской конференции по международной безопасности сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает «Интерфакс».

Он добавил, что при помощи Москвы предотвращен распад Сирии, правительственные войска вернули под свой контроль большую часть территории. Всего, по словам Герасимова, освобождено более 1,4 тысячи населенных пунктов, в числе которых Алеппо, Пальмира, Дейр-эз-Зор, Абу-Кемаль, Дерьа, а также восемь нефтяных и газовых полей. Десятки тысяч боевиков ликвидированы, еще более 42 тысяч сложили оружие. Уничтожено более 650 танков, 3,5 тысячи орудий и минометов.

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«В стране не ведутся крупномасштабные операции. Запущен механизм политического урегулирования сирийского конфликта и примирения враждующих сторон», — сказал начальник Генштаба.

Россия начала военную операцию в Сирии более трех лет назад. По состоянию на август 2018 года за это время боевой опыт в САР получили более 63 тысяч российских военнослужащих. Это представители почти всех воинских профессий: летчики, моряки, саперы, связисты, разведчики, специалисты медслужбы и другие. В феврале 2019 года сообщалось, что в зоне конфликта побывали 60 процентов военнослужащих военной полиции.

По данным на октябрь 2018 года, за время трехлетней операции России в Сирии погибли 112 военнослужащих РФ. Половина из них — жертвы катастроф Ан-26 и Ил-20. В феврале стало известно о гибели еще одного российского военного — 24-летнего Максима Плетнева. В марте в ходе боя с террористами погибли еще трое военнослужащих.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основными участниками конфликта являются правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада; так называемая умеренная оппозиция и террористические группировки.

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