Подсчитано количество служивших в Сирии российских военнослужащих

У около 60 процентов военнослужащих военной полиции есть боевой опыт в контртеррористической операции в Сирии. Об этом сообщил начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский, передает ТАСС.

Он отметил, что военная полиция выполняла задачи в Сирии со дня создания на ее территории российской группировки.

По словам Ивановского, в настоящий момент подразделения военной полиции отвечают за порядок в районе Голанских высот, вдоль линии «Браво» на восточной части Голан на границе Сирии и Израиля. Представитель Минобороны также сообщил, что дной из основных задач является обеспечение гуманитарных акций, в том числе безопасности передвижения гуманитарных конвоев ООН.

В октябре 2018-го сообщалось, что за время операции России в Сирии, которая длится три года, были убиты 87,5 тысяч боевиков. В ходе выступления на Пятом совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу в Сингапуре министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с 2015 года освобождены 1,4 тысячи населенных пунктов и более 95 процентов территории Сирии.

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