Китай будет восстанавливать Сирию

Китай готов принять участие в восстановлении Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийского министра иностранных дел Валида Муаллема.

«Инфраструктуре и экономическому развитию Сирии был нанесен огромный ущерб, поэтому международное сообщество несет ответственность за восстановление Сирии. Наши китайские друзья готовы принять участие в восстановлении Сирии», — сказал дипломат.

В 2018 году сообщалось, что Пекин не направлял военных на сирийскую территорию.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

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