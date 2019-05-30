Появилось видео направляющихся к сирийской границе танков Израиля

Израильские танки приблизились к сирийскому пограничному городу, перейдя демилитаризованную зону со стороны Голанских высот. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале Sputnik Arabic.

18 мая сообщалось,что сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку, предположительно, Израиля со стороны Голанских высот.

25 марта 2019 года глава Соединенных Штатов подписал указ о признании США суверенитета еврейского государства над Голанскими высотами. Другие страны, включая Россию и Китай, не признают эти территории израильскими.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Сирия и Израиль на протяжении нескольких десятилетий формально находятся в состоянии войны. Территорию Сирии и Голанские высоты разделяет демилитаризованная зона шириной около трех километров, установленная в рамках соглашения о прекращении огня 1974 года.

Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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