Населенный пункт на Голанских высотах назовут в честь Трампа

Израиль назовет новый населенный пункт на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Reuters.

Этот шаг будет сделан в знак благодарности за то, что американский лидер признал эту территорию частью Израиля. «Все израильтяне глубоко тронуты историческим решением президента Трампа», — цитирует агентство слова Нетаньяху.

25 марта глава Соединенных Штатов подписал указ о признании США суверенитета еврейского государства над Голанскими высотами. Другие страны, включая Россию и Китай, не признают эти территории израильскими.

В декабре 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и анонсировал перенос туда посольства США. Мировое сообщество отказывается последовать примеру американцев, так как восточная часть Иерусалима была присоединена к Израилю в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в той же войне. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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