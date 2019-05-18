Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска

Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По данным СМИ, цели были поражены в небе над провинцией Эль-Кунейтра (юго-запад страны — прим. «Ленты.ру») и окрестностями Дамаска. О том, кто стоит за ракетной атакой, агентство не сообщает.

По информации телеканала Al Hadath, пригород Дамаска обстреляла израильская сторона. Сообщается, что были атакованы военные склады и объекты.

Глава неправительственной организации «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» Рами Абдул Рахман сообщил, что в пригороде Дамаска были слышны взрывы от попадания ракет. По его словам, последний мощный взрыв раздался в предместье Джермана.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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