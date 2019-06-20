Российская авиация снова ударила по джихадистам

Бомбардировщики Воздушно-космических сил (ВКС) России возобновили атаки на джихадистов на северо-западе Сирии. Об этом в четверг, 20 июня, сообщает Al-Masdar News.

Источники издания в провинции Хама сообщили, что начиная с 19 июня российские самолеты наносят серию авиаударов по позициям группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») в городах Чабин и Аль-Латамна.

Их снаряды также обрушились на стратегически важный холм Таль-Малах, который боевики ХТШ и их союзники ранее сумели занять. Одновременно с российскими летчиками бомбардировки возобновили и военные летчики сирийских правительственных войск.

Как сообщалось ранее на этой неделе, российские ВКС не наносили авиаударов с утра понедельника. Это было связано с новой попыткой переговоров России с Турцией о прекращении огня в Идлибской демилитаризованной зоне.

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