Военные погибли после атак боевиков в Сирии

При отражении атак боевиков 10-11 августа погибли военнослужащие сирийской армии. Об этом сообщается на сайте Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

За два дня погибло 23 сирийских военных, еще семь человек были ранены. Отмечается, что все атаки террористов были отбиты сирийскими правительственными силами. «Боевики понесли тяжелые потери», — говорится в сообщении.

10 августа были атакованы позиции правительственных войск Сирии около населенного пункта Икко. 11 августа бои прошли в районе Мурек-Ачан и Кафер-Айн — Кафер-Нбуда.

8 августа была обстреляна российская авиабаза Хмеймим в Сирии. В результате погибли два мирных жителя, еще четыре получили ранения.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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