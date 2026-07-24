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16:30, 24 июля 2026 (обновлено: 16:36, 24 июля 2026)Россия

Россияне на похоронах увидели в гробу тело другой женщины

В Алтайском крае морг выдал на захоронение родственникам тело чужой женщины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kirill_ak_ white / Shutterstock / Fotodom

В Алтайском крае морг выдал на захоронение родственникам тело чужой женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Все произошло в Славгороде. Россияне во время прощальной церемонии увидели, что в гробу лежит другая женщина. Позднее выяснилось, что родственница уже похоронена другой семьей.

Суд взыскал моральную компенсацию с морга в пользу сына и мужа покойной в размере 200 тысяч рублей за моральный ущерб.

Ранее стало известно, что в Ирбите Свердловской области труп 76-летнего пенсионера, почетного жителя поселка Зайково Владимира Мурзина, сгнил в 30-градусную жару в морге из-за не работавших холодильников.

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