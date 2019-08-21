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Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео

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Солдаты правительственной Сирийской арабской армии (САА) обнаружили подземные укрытия на оставленных джихадистами позициях в провинции Идлиб. Видео их осмотра, снятое Sputnik News, публикует Al-Masdar News.

На коротком ролике видно, как бойцы стоят у входа в катакомбы, а затем заходят в них. Сообщается, что некоторые подземные сооружения поблизости от города Хан-Шейхун, где снимали сюжет, соединены туннелями.

Джихадисты, действовавшие в этих катакомбах, оставили свои позиции и отступили, опасаясь окружения правительственными войсками. Таким образом силы сирийского президента Башара Асада получили контроль над ключевым городом, который в течение пяти лет контролировали их противники.

19 августа сирийские ВВС ударили по вторгнувшейся в страну турецкой колонне: бронетранспортеры вошли в город Саракиб ранее в тот же день и двигались в сторону Хан-Шейхуна. По сообщению турок, снаряды разорвались в непосредственной близости от боевых машин, однако о потерях не сообщалось. Сирийские военные также перекрыли туркам путь к северу от города, отрезав его от отрядов оппозиции.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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