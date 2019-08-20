Джихадисты покинули последний оплот в Сирии

Джихадисты и повстанцы покинули ключевой район на северо-западе Сирии после наступления сил президента страны Башара Асада. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, повстанцы оставили позиции в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб и других ключевых городах в прилегающих районах провинции Хама, считающиеся их ключевыми оплотами из-за опасения быть полностью окруженными сирийской армией.

Как сообщает AFP, в Сирии считают, что действия турецкой стороны при этом могут обострить обстановку и помешать урегулированию ситуации. Таким образом эксперты отреагировали на нарушение турецкими бронетранспортерами границы Сирии. Военная техника двигалась в сторону Хан-Шейхуна.

Материалы по теме США выводят войска из Сирии Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран

Ранее, 19 августа, сирийские ВВС ударили по вторгнувшейся в страну турецкой колонне. По сообщению турок, снаряды разорвались в непосредственной близости от боевых машин, но о потерях не сообщалось. По информации AFP, после этого Анкара попросила сирийскую сторону не играть с огнем.

Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на ее территории террористами.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!