США призвали Сирию остановиться после ее атаки на турецкие войска

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус призвала президента Сирии Башара Асада восстановить режим прекращения огня в Идлибе. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Сегодняшний безрассудный авиаудар по турецкой колонне последовал за продолжающимися жестокими нападениями на мирных жителей, гуманитарных работников и инфраструктуру. Мы осуждаем это насилие, и оно должно прекратиться», — написала представитель внешнеполитического ведомства США.

19 августа сирийские ВВС ударили по вторгнувшейся в страну турецкой колонне. По сообщению турок, снаряды разорвались в непосредственной близости от боевых машин, но о потерях не сообщалось.

Турецкие бронетранспортеры нарушили границу Сирии и вошли в город Саракиб 19 августа. Военная техника двигалась в сторону Хан-Шейхуна.

Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на ее территории террористами.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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