Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии

Российские истребители Су-35С, предположительно, перехватили турецкие F-16 и заставили покинуть их воздушное пространство Сирии. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Известно, что турецкие истребители были вынуждены покинуть небо над Идлибом, уже преодолев расстояние 30-40 километров, что явно указывает либо на получение предупреждения от ВКС, либо на обнаружение российских боевых самолетов на радарах. После этого инцидента Су-35С были замечены в окрестностях города Хан-Шейхун. Другие подробности не сообщаются.

19 августа сирийские ВВС ударили по вторгнувшейся в страну турецкой колонне. По сообщению турок, снаряды разорвались в непосредственной близости от боевых машин, однако о потерях не сообщалось.

Турецкие бронетранспортеры нарушили границу Сирии и вошли в город Саракиб 19 августа. Военная техника двигалась в сторону Хан-Шейхуна.

Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на ее территории террористами.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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