Лавров рассказал о российских военных в Сирии

Российские военные находятся в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб и будут продолжать отвечать на вылазки террористов. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Мы не просто внимательно следим за ситуацией, наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации», — подчеркнул министр. Он добавил, что Москва ожидала от Анкары обеспечение размежевания между вооруженной оппозицией, которая готова участвовать в урегулировании, от террористических группировок.
«Мы четко дали понять, что если они [террористы] будут осуществлять вылазки из этой зоны, то они будут жестко подавляться», — сказал Лавров. По его словам, Турция получала предупреждения об ответе на вылазки террористов, потому что на них не распространяется режим прекращения огня.
Ранее сообщалось, что боевики покидают ключевой город Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб на фоне наступления правительственных сил. Джихадисты вынуждены были отступить к югу из города и его окрестностей. Таким образом важный турецкий наблюдательный пункт в соседнем городе Морек фактически оказался окружен сирийской армией.
Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на территории зоны террористами.