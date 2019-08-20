Боевиков заставили бежать из ключевого города в Сирии

Боевики покидают ключевой город Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб на фоне наступления правительственных сил. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Отмечается, что джихадисты вынуждены были отступить к югу из города и его окрестностей. Таким образом важный турецкий наблюдательный пункт в соседнем городе Морек фактически оказался окружен сирийской армией, отмечает газета.

В то же время правительственные войска сейчас не контролируют город, передает Al Masdar News. Отмечается, что они не входили в Хан-Шейхун, несмотря на появление такой информации. Источники указывают, что боевики действительно отступают из города, однако в нем все еще остаются самые радикальные члены группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

В ХТШ указали, что отвели свои силы в южную часть города, потому что сирийские войска захватили Талат аль-Нимр, что позволило им перекрыть шоссе между городами Хама и Идлиб. В то же время группировка не оставила своих позиций на северной границе провинции Хама.

Материалы по теме «Исламское государство будет жить» США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат

19 августа сирийские ВВС ударили по вторгнувшейся в страну турецкой колонне: бронетранспортеры вошли в город Саракиб ранее в тот же день и двигались в сторону Хан-Шейхуна. По сообщению турок, снаряды разорвались в непосредственной близости от боевых машин, однако о потерях не сообщалось. Сирийские военные также перекрыли туркам путь к северу от города, отрезав его от отрядов оппозиции.

Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на территории зоны террористами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru