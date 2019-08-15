Уничтожение Россией тоннелей террористов показали на видео

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили туннели боевиков в Сирии. Видео налетов опубликовано в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На кадрах видно, как подрывают по меньше мере три объекта. Отмечается, что операции проводились в провинциях Идлиб и Хама.

14 августа боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») сбили сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 в Идлибе. Отмечалось, что это первый сбитый самолет с начала операции против террористов в регионе в мае.

До этого сообщалось, что вертолеты и самолеты ВКС России сыграли ключевую роль в наступлении сирийской армии в провинции Латакия.

Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на территории зоны террористами.

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