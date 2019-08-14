Боевики сбили Су-22 в Сирии

Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») заявили, что сбили в Сирии советский истребитель-бомбардировщик Су-22. Об этом сообщает Reuters. Видео, на котором виден поднимающийся дым, опубликовано в Twitter.

Как сообщается, это произошло в провинции Идлиб. Боевики указали, что истребитель упал неподалеку от города Эт-Таманиа.

По неподтвержденной информации, пилота захватили в плен, это полковник сирийских ВВС. Отмечается, что это первый сбитый самолет с начала операции в регионе в мае.

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