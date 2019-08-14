Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством

Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на помощника активиста Олега Ваганова.

Источник сообщил, что Мельников жив и находится в надежном месте. «Он, а также группа, с которой Олег работает, выполнила свои задачи. Однако что-то произошло. Местные банды получили информацию о том, что в группе находится русский. Они устроили своего рода охоту. Есть информация, что за любую информацию о местонахождении Олега бандиты готовы заплатить», — рассказал Ваганов.

Отмечается, что целью группы был поиск двух детей гражданки Казахстана и их эвакуация. Известно, что первоначально связь с активистами пропала в районе Эль-Аси и Салькина.

О пропаже россиянина стало известно 10 августа после того, как он вместе с проводниками направился в Большой Идлиб и трижды не вышел на связь в условленное время.

Волонтерская правозащитная организация «Альтернатива» борется с современным рабством в различных его проявлениях — трудового, сексуального, попрошайнического. Утверждается, что за восемь лет волонтеры освободили более 1,3 тысячи рабов. Организация, среди прочего, пытается вызволить выходцев из России и СНГ из семейного рабства и разыскивает детей, вывезенных на Ближний восток мужьями-арабами без согласия матерей.

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