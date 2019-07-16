Суд вынес приговор взявшему в рабство филиппинку офицеру МВД

Якутский городской суд приговорил бывшего высокопоставленного полицейского Александра Левадного и его супругу Кристину к условному сроку за избиение и незаконное лишение свободы уборщицы из Филиппин. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по городу Якутску признали виновным по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинения тяжких последствий») УК РФ. Суд назначил Левадному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также его лишили права занимать должности в правоохранительных органах на два года.

Кристина Левадная признана виновной в незаконном лишении свободы и организации незаконной миграции. Суд приговорил ее также к условному наказанию сроком на четыре года.

Супруги не признали своей вины.

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По данным следствия, Кристина, владела клининговой компанией «Чистый дом», в которой работали 16 гражданок Филиппин, в том числе и пострадавшая — Ракель Фаброз де ла Круз. Иностранки не были поставлены на миграционный учет в России.

В 2017 году Ракель Фаброз де ла Круз уволилась из компании Левадной в связи с задержами заработной платы. Жена полицейского начала угрожать филиппинке проблемами с миграционной службой. Затем чета Левадных похитили бывшую работницу и привезли ее в квартиру, где избили и держали несколько дней.

Ракель удалось сбежать из плена. Она выпрыгнула из окна на первом этаже, получив несколько переломов. Пострадавшей удалось добраться до одного из своих клиентов — местного бизнесмена — на попутном автомобиле, и там ей вызвали скорую помощь и сотрудников полиции.

Против Левадных было возбуждено уголовное дело, а полицейский был уволен со службы.

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