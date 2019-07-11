Братья-полицейские взяли россиянина в рабство и заставили работать на ферме

В Следственный комитет России (СКР) поступило заявление от жителя Нурлатского района Татарстана с жалобой, что он находился несколько недель в рабстве у полицейских. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает «Медиазона».

По предварительным данным, в начале мая потерпевший находился в гостях. В тот вечер к его знакомому приехали сотрудники ОМВД по Нурлатскому району по подозрению в ограблении магазина. Мужчин задержали и доставили в полицию, а ночью двое братьев-полицейских отвезли потерпевшего в село Новое Демкино, где заставили работать на ферме своего отца.

По словам потерпевшего, он был не первым, кого полицейские насильно заставили работать на ферме. При этом у него не было возможности обратиться за помощью. Рабочий день потерпевшего на ферме начинался в четыре утра и продолжался до первого часа ночи: в течение этого времени он ухаживал за пятью быками и четырьмя коровами.

Потерпевший находился на ферме полицейских 20 дней — с 8 по 28 мая. За медленную работу его постоянно избивали.

Когда сестра потерпевшего приехала к нему в гости и не застала дома, то обратилась в полицию. Она писала заявление о пропаже человека. Мужчину оперативно доставили в отдел полиции, где заставили расписаться в протоколе, по которому он якобы добровольно работал на другого человека. Затем его снова отправили на ферму.

Позднее сестра написала заявление об исчезновении брата, после чего полицейские решили отпустить мужчину. Они доехали с ним до трассы, оставили немного еды и заплатили 300 рублей. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.

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