Обнародована переписка пытавшегося продать школьницу в секс-рабство россиянина

Опубликована переписка жителя Москвы, пытавшегося продать 16-летнюю девушку в сексуальное рабство, с его жертвой. Текст сообщений приводит «Комсомольская правда».

По информации издания, в продаже участвовали как минимум два человека — один из них знакомился с потенциальной жертвой, а другой договаривался о сделке. В случае с 16-летней школьницей роль первого выполнял некий Юрий.

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Переписка велась несколько дней. Мужчина пытался заслужить доверие девушки, обходился с ней вежливо и учтиво. Позже он начал склонять девушку к разговору о сексе и пытался подвести к теме о продаже девственности. Он предложил ей за это пять тысяч долларов (около 320 тысяч рублей). «Ты мне очень запала как человек. Я не хочу, чтобы ты со своей идеей попала в плохие руки. Пусть лучше это случится под моим контролем. Я хоть буду знать, кто тебя лишает девственности», — говорится в сообщении.

Кроме того, Юрий уточнил, знают ли родители девушки об их общении, и похвалил ее за секретность.

Отмечается, что вторым участником сделки был 32-летний уроженец Узбекистана. Его задержали в московском ресторане, когда он пытался продать школьницу в сексуальное рабство за 500 тысяч рублей. Сделка проходила в рамках оперативных мероприятий.

Ранее, в мае, сообщалось, что безработный уроженец Тамбовской области, ранее судимый за кражу, попытался продать двух московских восьмиклассниц в сексуальное рабство. За двух 16-летних девушек он хотел получить 1,1 миллиона рублей. Его задержали в ходе оперативного эксперимента у кафе в городе Лобня (Московская область).

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