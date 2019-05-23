Россиянина поймали на попытке продать в секс-рабство школьниц из Москвы

Безработный уроженец Тамбовской области, ранее судимый за кражу, попытался продать двух московских восьмиклассниц в сексуальное рабство. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, 18-летнего подозреваемого задержали 22 мая в ходе оперативного эксперимента у кафе в городе Лобня (Московская область). За двух 16-летних девушек он хотел получить 1,1 миллиона рублей. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 127.1 («Торговля людьми») УК РФ.

Как отмечается в сообщении, обе школьницы из полных семей, отец одной из девочек — бизнесмен.

16 апреля сообщалось, что в Ивановской области суд вынес приговор трем россиянкам и уроженцу республики Молдавия, обвиняемым в торговле людьми и вовлечении в занятие проституцией.

По данным Следственного комитета России (СКР), в 2012-2016 годах две жительницы города Родники подыскивали на территории Ивановской области девушек из неблагополучных семей и предлагали им заниматься проституцией. Когда они соглашались, организаторы продавали их своим подельникам в Москву и Подмосковье за суммы от 10 до 20 тысяч рублей.

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