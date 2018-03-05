Финалистку конкурса «Миссис Россия» поймали на продаже секс-рабыни

Финалистка конкурса «Миссис Россия 2017» оказалась организатором сделки по продаже в сексуальное рабство 18-летней девушки в московском аэропорту Домодедово. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщил в своем Telegram-канале Следственный комитет России.

Двум задержанным женщинам в возрасте 22 и 19 лет предъявлены обвинения в торговле людьми. По решению суда они арестованы. Женщины намеревались отправить 18-летнюю девушку на Ближний Восток, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк.

МВД и СК публикуют оперативное видео с задержанными.

МВД России

3 марта сообщалось, что женщина 1996 года рождения по имени Ксения, пытавшаяся провернуть сделку, ранее занималась спортом, но в последнее время считалась элитным работником сферы эскорт-услуг.

По данным СК, в аэропорту Домодедово две женщины пытались продать в сексуальное рабство за границу девушку 1999 года рождения. Злоумышленницы планировали выручить 1,5 миллиона рублей. Покупателей они искали через интернет. Их задержали в момент совершения сделки.

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