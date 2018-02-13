России предсказали наплыв секс-рабынь во время чемпионата мира-2018

Россия может столкнуться с массовым наплывом секс-рабынь из Африки во время чемпионата мира по футболу-2018. Об этом RT рассказали в волонтерском движении «Альтернатива», занимающемся вызволением людей из рабства.

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По их утверждению, этому будет способствовать упрощенный въезд в страну на основании купленного билета на любой матч. Данный способ попасть в Россию гораздо дешевле и быстрее традиционного в таких случаях получения студенческих виз.

«Самое главное — не нужно никаких анкет в посольстве заполнять. Также на них нет квот на выдачу на какую-то страну. Это просто подарок для трафикеров (организаторов нелегального перемещения людей — прим. «Ленты.ру»)», — отметили в «Альтернативе».

По данным движения, во время олимпиады в Сочи в 2014 году из 50 приглашений, высланных для спортивной сборной Нигерии, порядка 30 попали в руки трафикеров.

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