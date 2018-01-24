Ветеран скупал филиппинских детей для секса

В американском штате Калифорния ветерана армии Майкла Кэри Клеманса приговорили к пожизненному заключению за покупку филиппинских девочек для секса. Об этом сообщает New York Post.

После ухода со службы Клеманс два года жил на Филиппинах и работал пилотом в местной авиакомпании. Позже он вернулся в Калифорнию, где жил со своей матерью, однако периодически наведывался в азиатскую страну.

Именно на Филиппинах он познакомился с женщиной, впоследствии отбиравшей для него местных девочек в возрасте от 7 до 10 лет. Мужчина насиловал их во время поездок в страну. Жертв зачастую искали в бедных семьях или среди пострадавших от стихийных бедствий.

Материалы по теме Заграничные местоимения Как российские секс-туристы покоряют мир Тихий американец Порно с русскими детьми привело американца в суровый челябинский суд

Перед тем как определиться с заказом, Клеманс подробно описывал, в какой позе, с каким макияжем и прической должны быть несовершеннолетние на фотографиях, которые ему присылала посредница. Всего у осужденного нашли более 27 тысяч детских порнографических снимков. Находились ли они на электронных носителях или были распечатаны, не сообщается.

Адвокат Клеманса на слушаниях заявлял, что его клиент активно сотрудничал со следствием. Однако судья посчитал, что преступления против детей слишком тяжкие, чтобы принять это во внимание. «Он лишил своих жертв детства», — добавил он.

Юго-Восточная Азия — один из мировых центров секс-туризма. В сексуальное рабство девочек часто продают собственные родители. Таким образом бедные семьи решают свои финансовые проблемы. В 2016 году UNICEF опубликовала данные, согласно которым 8 из 10 филиппинских детей подвержены сексуальному насилию.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!