ФБР уличили во взломе российских компьютеров

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США в рамках операции по поимке педофилов взламывали тысячи компьютеров, в том числе устройства из России, Китая и Ирана. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на судебный документ.

Речь идет о расследовании, касающемся даркнет-форума Playpen, где размещались тысячи фотографий с детской порнографией. Поскольку доступ к сайту осуществлялся через браузер Tor, помогающий сохранять анонимность в сети, спецслужбы не могли отследить местоположение посетителей и администраторов.

В 2015 году сотрудникам ФБР удалось установить, что один из организаторов форума находится в США. После его поимки спецслужбы приняли решение не закрывать сайт, а отследить его пользователей. Форум был доступен в течение еще 13 дней.

В отчете значилось, что было взломано более 8 тысяч компьютеров в 120 странах. При этом, как отмечает издание, ранее не упоминалось, что взлом затронул страны, с которыми «у США сложные отношения». Тогда сообщалось о сотнях задержанных, которые могли быть связаны с администрированием и использованием незаконного ресурса.

Представители ФБР отказались от комментариев. В апреле стало известно, что в ходе этой же операции ФБР платило сотрудникам американской компании Best Buy за поиск детской порнографии на компьютерах клиентов.