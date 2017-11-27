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На YouTube обнаружили подсказки по поиску видео для педофилов

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Десятки пользователей сообщили, что поисковая фраза в YouTube «как иметь» автоматически дополняется подсказками типа «как иметь с*кс со своими детьми» (how to have s*x with your kids) и «как иметь детей с*кс» (how to have s*x kids). Об этом сообщает BuzzFeed.

Издание предполагает, что это может быть частью масштабного и тщательно продуманного троллинга.

Сотрудники ​​BuzzFeed News предприняли попытки одновременного поиска на разных устройствах в окне браузера, работающего режиме инкогнито. Поэтому в окне поиска появились результаты, не учитывающие историю просмотров. Но при этом в каждом случае ввод фразы «как иметь…» дал один и тот же результат.

Другие пользователи предоставили множество скриншотов, подтверждающих, что и они получили аналогичные результаты.

Источник, знакомый с алгоритмами YouTube, рассказал, что звездочка в слове «s*x» говорит о том, что кто-то ведет целенаправленную кампанию с целью заполнить ресурс нежелательными результатами поиска.

Как сказал BuzzFeed представитель YouTube, сервис начал проверку и работает над тем, чтобы как можно скорее исправить ситуацию с автозаполнением.

В ноябре от рекламы на YouTube отказались крупнейшие рекламодатели, среди которых Mars, Deutsche Bank, HP и Adidas. Они разорвали контракт с площадкой после того, как под роликами с участием несовершеннолетних свои комментарии оставили «сотни педофилов».

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